Nieuwe, bijzondere muurschildering aangebracht aan justitiepaleis, in kleuren van Oekraïense en Russische vlag

GENT Recordaan­tal Gentenaars op de fiets, en ook de bakfiets verovert snel terrein

Let op, een bakfiets! Dat er steeds meer bakfietsen door de stad sjezen is één van de conclusies van de 8ste fietsentelling van het Gents Milieu Front. Maar ook het aantal ‘gewone’ fietsers blijft gestaag toenemen. Enkel in de coronaperiode viel het aantal terug, in 2022 breken we opnieuw records.

14:17