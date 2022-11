Nieuwe bib voor kinderen buitengewoon onderwijs Het Kompas

Het Kompas, een basisschool voor buitengewoon onderwijs in de wijk Rabot, diende tijdens de Warmste Week van 2021 een project in om de schoolbibliotheek te vernieuwen. Dankzij steun van de Koning Boudewijnstichting is de bib nu een gezellige leesplek geworden. Leerlingen stappen hun nieuwe ‘Leeswereld’ binnen via een dubbele deur waarop een levensgroot boek is geschilderd. Binnen is de bib onderverdeeld in een ruimte waar de hele klas samen kan lezen, en enkele rustige plekken waar leerlingen alleen in een boek kunnen duiken. Bovenop de hoogslaper bijvoorbeeld, in de zetel eronder of in de zeteltjes met een kap.