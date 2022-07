Nieuwe bakkerij geopend in Sint-Amandsberg: “Meer dan brood, gebak en koffiekoeken”

Bundervoet was een vaste waarde in Sint-Amandsberg – gekend om haar verse broden, koffiekoeken en taarten – maar bakker Walter De Wit was moegestreden. Eind april deed hij voor de allerlaatste keer open, erna bleef het even stil, maar niet voor lang. Net voor het weekend werd al een nieuwe bakkerij geopend: een vestiging van Aernoudt. “De 32e vestiging in totaal”, glundert woordvoerder Eline Van Oostende. “Allemaal gelegen in of rond Gent. We breiden uit, maar we maken nog steeds alles zelf in ons atelier in Gentbrugge. We blijven inzetten op een ambachtelijk aanbod.”