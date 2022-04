Nieuwe bakkerij geopend in hartje Gent: “Geen pistolets of chocoladekoeken, maar broden en koeken met Scandinavische invloeden”

Nu opent het koppel een tweede bakkerij met koffiebar. Deze keer in het centrum van Gent, in Onderbergen. “Zo willen we meer volk bereiken”, zegt bakker Sam. “Mastel 1 ligt wat verder weg van het centrum, hier zitten we vlak aan de Veldstraat. Shoppers hoeven maar af te slaan voor een lekker ontbijt, lunch of apero. Alles wat we serveren is huisgemaakt op de Tondeliersite.” Over enkele weken zal je niet alleen binnen, maar ook op het terras kunnen genieten van een lekkere koek met kaneel, pistache of pecan, een belegen mastel met zalm of pastrami, salades, garnalen met dip en veel meer lekkers.