Nieuwe, atypische buurtwinkel geopend in Gent: “Van eieren tot eenhoorns”

In de rekken staan basisproducten zoals melk, koffie, pasta, couscous, conserven, snoep en WC-papier. “Alle klassiekers. Maanden geleden hebben we een bevraging uitgestuurd naar de buurtbewoners: welke tien producten willen zij zeker zien in de nieuwe buurtwinkel? Op basis daarvan hebben we ons aanbod aangesteld.” De basisproducten worden aan aankoopprijs verkocht, zonder winst. In tegenstelling tot de tweedehands en zelfgemaakte spullen in de winkel. Met de opbrengst daarvan betaalt Koen de vrijwilligers die de winkel twee dagen in de week openhouden.