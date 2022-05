Nieuwe aperobar geopend in Gentbrugge: “Daar was duidelijk vraag naar in de buurt”

In februari zetten Stijn de Sutter, Kenny Regniers en Cedric Picha - drie barbiers van Romain barbershop - het hoekpand op de kruising van de Vredestraat en de Kliniekstraat weer open voor het grote publiek. Vroeger was het een café, zij hadden het omgevormd tot een plek waar je kan vergaderen, workshops geven, lezingen organiseren, enzoverder. Het kreeg de naam ‘Yvonne’ naar Yvonne Delcour: actrice, mede-oprichter van de Minard en vrouw van Romain Deconinck.

“Van in het begin waren er ook veel vrienden en buren die de ruimte afhuurden”, vertelt De Sutter. “Om samen wat de drinken of te eten. Er was dus duidelijk vraag naar een aperobar in de buurt. Zo zijn we op het idee gekomen om Yvonne van vrijdag tot en met maandag, van 14 tot 21 uur, om te vormen tot precies dat.” De lange tafel in het midden blijft dan gewoon staan, net zoals de marmeren wastafel en sigarenkast achteraan.