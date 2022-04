Nieuwe apero- en wijnwinkel geopend aan station: “Al het beste van een Mediterraanse tapasplank”

GentOp zoek naar een lekker aperitief? Dan kan je vanaf nu bij Pompette terecht, een nieuwe apero- en wijnshop aan het Sint-Pieters station. Gerund door vriendinnen Barbara Goffaerts (30) en Renske De Maesschalck (33). “Binnenkort leveren we ook aan huis met onze bakfiets”, zeggen ze enthousiast. Al mis je dan het plezier van ter plekke te snuisteren in de rekken.

Ga nooit naar Pompette als je honger hebt, je zal gewoonweg de winkel leegkopen. Alles, maar dan ook alles, ziet er lekker uit: de kazen en charcuterie in de koeltoog, de lekkere wijnen op de rekken tegen de muur, de hapjes in de frigo. Denk bij dat laatste aan lekkers zoals rillette, plattekaas dip, salami met noten en bonendip met verse kruiden. Renske ontfermt zich over de wijn, Barbara is de kok. Het duo leerde elkaar kennen op de werkvloer van een marketingbureau. Renske droomde ervan om iets te doen met wijn, Barbara met eten. Via hun gemeenschappelijke liefde voor aperitieven kreeg Pompette vorm.

“In onze rekken vind je enkel biologische, biodynamische en natuurwijnen”, zegt Renske die onlangs een opleiding tot sommelier afrondde, trots. “We werken enkel samen met kleinschalige wijnboeren uit Europa, vooral Zuid-Europa. Dat sluit aan bij onze hapjes. Daarnaast verkopen we ook redelijk wat non-alcoholische dranken zoals sprankelende thee, bier, gin en sappen. Voor wanneer je ergens naartoe gaat met de auto, zwanger bent, of gewoon geen zin hebt in alcohol maar toch wil genieten van iets lekkers.”

Met de hapjes legt Barbara, die een opleiding tot sous-chef aan het afronden is, het beste van Franse Italiaanse en Spaanse tapas in de winkel. “Dat vermengen we dan met lokale invloeden, zoals de geroosterde paprikadip met lokale geitenkaas”, zegt ze. “Pompette is vooral een shop, maar op warme dagen zal je ook ter plekke kunnen genieten van de vele hapjes en lekkere wijn.” Dan zullen Barbara en Renske een terras uitzetten en openblijven tot 20 uur in plaats van 19 uur. “Het is er de buurt voor”, zeggen ze in koor. “Tijdens de verbouwing van het pand merkten we al dat er veel enthousiasme was. De straat is al gekend voor enkele culinaire toppers zoals slagerij Saint-Pierre en Julie’s House, en wij vormen een perfecte aanvulling.”

Volledig scherm Lekkers in Pompette. © Jill Dhondt

Volledig scherm Lekkers in Pompette. © Jill Dhondt

Het is heerlijk vertoeven in de winkel. Zelfs op een grijze dag valt hier bakken licht naar binnen dankzij de grote ramen vooraan en achteraan. Achteraan heb je bovendien een mooi zicht op de gezellige binnentuin waar een toepasselijke muurtekening werd geschilderd. “We vinden het heel belangrijk om laagdrempelige te zijn. Wat niet evident is als het gaat over wijn gaat. Maar bij ons hoef je dus zeker geen kenner te zijn om langs te komen. Ouders mogen zeker ook hun kinderen meenemen. Achteraan is een tafel waar kinderen zich op kunnen bezig houden terwijl hun ouders rustig de apero uitkiezen.”

Wie niet graag op pad gaat: binnenkort starten Barbara en Renske ook een webshop. De bestellingen zullen ze dan zelf, met hun bakfiets, rondbrengen in Gent. Tot dan: ga toch zeker eens lang in de fysieke winkel. Je zal ongetwijfeld met een hoop lekkers naar buiten wandelen.

Pompette, Koningin Elisabethlaan 18, Gent. Open van woensdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 19 uur. Op zondag tot 14 uur.

Volledig scherm Lekkers in Pompette. © Jill Dhondt