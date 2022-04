Nieuw Thais restaurant geopend in hartje Gent: “We brengen Bangkok naar hier, en steken het in een hip jasje”

GentPitaya was al te vinden in steden zoals Londen en Brussel, maar nu heeft ook Gent een eigen vestiging. Ook hier kan je genieten van traditionele Thaise gerechten, recht van de straten van Bangkok geplukt, maar dan in een trendy jasje. Denk aan rijst met gekarameliseerde runderblokjes of rode curry met kip en courgettes, geserveerd in een bamboe kom. Stuk voor stuk dagvers klaargemaakt in een open keuken.

De eerste vestiging van Pitaya werd meer dan tien jaar geleden geopend in Bordeaux door een Fransman, een grote liefhebber van de Thaise keuken. Sinds dan zijn er zo’n 150 restaurants bijgekomen in heel Europa: van Londen tot Malaga. “En we zijn nog aan het uitbreiden”, grinnikt Olivier Goetschalcks, zaakvoerder van de pas geopende vestiging in Gent. “In Brussel, Luik, Namen, Charleroi, Nijvel en Antwerpen zaten we al. Maar nu is het aan Gent om op culinaire ontdekkingsreis te gaan door Thailand. We brengen Bangkok naar hier, en steken het in een hip jasje.”

Zo kan je kiezen tussen een klassieke Pad Thai –gebakken rijstnoedels met pindanoten, sojascheuten, limoen en Thaise bieslook – maar ook een Beef Loc Lac - Thaise witte rijst met gekarameliseerde runderblokjes, tomaat en komkommer. Voor de liefhebbers van pikant eten is de rode curry met kip, paprika, courgette en bamboescheuten een aanrader. Al moet je bij je volgende bezoek zeker de Kao Pad Kung proberen. Dit gerecht met gebakken rijst, garnalen, knapperige groenten en een zoetzure gember-limoensaus staat maar even op de kaart. Afsluiten kan met Thaise koekjes en ijs.

Volledig scherm Pitaya in de Jakobijnenstraat. © Wannes Nimmegeers

Bangkok in Gent

Niet alleen de gerechten van Pitaya zijn een kruisbestuiving tussen Oost en West, de inrichting is dat ook. “Net zoals in Bangkok koken we in woks in een open keuken, zodat de klanten de hele tijd kunnen meekijken terwijl hun eten op een paar minuutjes klaar is. Ook al werken we elke dag met kraakvers. Ook de houten krukjes waar de klanten op zitten, doet denken aan de Thaise eetkraampjes. Maar de kommen en de zwarte vloer, maken het dan weer een stuk hipper.”

Eten kan ter plekke – binnen of buiten op het prachtige binnen terras – maar afhalen is evengoed een optie. Binnenkort kan dat ook met een bootje, kano of sub. Dan scan je vanop het water een QR-menu, wacht je een paar minuutjes, en kan je zo weer verder. Je broek scheuren zal je hier niet meteen doen. Pitaya staat bekend voor haar democratische prijzen, en wil dat ook zo houden.

Pitaya Gent, Jakobijnenstraat 2, 9000 Gent. Open van maandag tot donderdag en zondag van 11 tot 22 uur, en op vrijdag en zaterdag van 11 tot 23 uur.

