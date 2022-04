Nieuw restaurant geopend op tiende verdieping van Gents hotel: “Aziatische gerechten om te delen en heerlijke cocktails”

Wie eerder al is langs geweest in Van der Valk aan het Ghelamco arena, weet dat er al een restaurant was. Het hotel ging een jaar geleden open, of toch een deel ervan. In het begin werden enkel het restaurant op het gelijkvloers en de kamers op de tweede en derde verdieping opengezet. De maanden erna volgden de andere verdiepingen. Na de zomer was het vollen bak, en dat zal enkel maar meer worden, nu er een tweede restaurant werd geopend op de tiende verdieping.

Donderdagavond werd de nieuwe skybar feestlijk ingehuldigd. “Vorige zomer werden hier al feestjes gehouden”, legt directielid Sophie Garcia de Torres uit. “Zes weken lang, in samenwerking met de Renaissance Club. Een groot succes, alleen: wat ver van onze core business. Plus, we wilden de nachtrust van onze gasten kunnen garanderen, daarom zijn we overgeschakeld naar een ander concept.”

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Kosmopolitische vibes

Het werd een restaurant met cocktailbar: Mr. Sato. Vernoemd naar de chef, Takehiko Sato. De skybar is opgedeeld in twee kanten: aan de linkerzijde is het restaurant, aan de rechterzijde de bar. In het restaurant kan je genieten van Aziatische gerechten met een Franse invloed, aangevuld door bijpassende cocktails van de bar. In de bar kan je enkel wat drinken.

Wie hier nog een feestje heeft meegemaakt vorige, weet dat de inrichting van de skybar volledig veranderd is. De deejay is wel terug: elke vrijdag en zaterdag. “We zijn voor een kosmopolitische sfeer gegaan. Precies alsof je op een dak in Barcelona zit.” Aan het restaurant is ook een terras verbonden van waar je een prachtig zicht hebt op de omgeving. Voor wie het zich afvraagt: ja, je kan het stadion zien van daar. Nee, je kan net niet binnenkijken. Daarvoor zal je toch een ticket moeten kopen.

Mr. Sato is open van donderdag tot en met zaterdag van 18 tot 1 uur. Op zondag is enkel e bar open, van 14 tot 20 uur.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

