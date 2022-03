Nieuw reglement voor Gentse ‘leefstraten’: termijn opgetrokken tot maximaal 6 maanden

Bereikbaarheid

Het doel van leefstraten is om bewoners dichter bij mekaar te brengen, maar niet iedereen is altijd even enthousiast. Zo maken sommige buurtbewoners zich zorgen over de bereikbaarheid van de wijk. “Er zullen altijd mensen zijn die een leefstraat niet zien zitten”, reageert De Bruycker. “Nochtans vragen we van iedereen die zo’n leefstraat organiseert om rekening te houden met de rest van de buurt. Daarom dat we nu steeds een voortraject van minstens drie maanden inbouwen. We bellen bijvoorbeeld aan in de straat. Over het algemeen denk ik trouwens dat er een groot draagvlak is voor leefstraten.”