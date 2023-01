Nieuw politieteam probeert misdrijven aan elkaar te linken. “Zo konden we 119 inbraken toeschrijven aan één persoon”

“Op basis van onder meer beelden is het TOR erin geslaagd liefst 119 inbraken aan één dader te koppelen.” Alleen al deze zin toont aan het het nieuwe politieteam zijn nut nu al bewezen heeft. Het team, 7 man sterk, vormt een actieve schakelfunctie tussen de eigen diensten enerzijds en verzorgen informatie-uitwisseling met andere partners anderzijds. Vrij vertaald: ze verzamelen en vergelijken info van de wijkdienst, de interventiedienst, de recherche en andere diensten van de lokale politie, maar ook van andere politiezones, van de federale gerechtelijke politie en eventueel nog andere bronnen.

“Het team brengt informatie samen, verwerkt deze en legt verbanden om acties en onderzoeken te ondersteunen of zelf op te zetten”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) aan Manuel Mùgica Gonzalez, die om een toelichting over de werking van het team vroeg. “Het zorgt voor extra informatie zodat andere politiediensten over zoveel mogelijk gegevens beschikken. Door alles te centraliseren kan het team sneller nieuwe werkwijzen van misdadigers detecteren en verspreiden.”

Bendes en fenomenen

Specifiek gaat het team op zoek naar ‘reeksen’. “Een reeks zien we als 2 of meer feiten die vermoedelijk door dezelfde - vaak nog onbekende - dader(groep) werden gepleegd”, zegt De Clercq, als hoofd van de politie. “Hierbij worden ook pro-actief al ‘synthese pv’s’ opgesteld, om de mogelijke linken te onderbouwen. Als er een dader wordt opgepakt, weten de politiediensten daardoor specifiek naar welke bewijzen ze moeten zoeken, bijvoorbeeld opvallende kledij. Zo krijgen de gerechtelijke autoriteiten ook een veel beter beeld van de gepleegde feiten, omdat ze kennis hebben van àlle informatie. Het TOR houdt de vinger aan de pols wanneer bepaalde fenomenen of daderbendes plots opduiken. Door hun vroege detectie van bepaalde kenmerken speelt het TOR een alarmerende rol, en verzamelt deze dienst alle noodzakelijke informatie zodat de daders snel mogelijk kunnen worden gevat.” Het Team is overigens niet enkel opgericht om de strijd aan te gaan tegen de georganiseerde diefstallen, het is ook hét verzamelpunt van informatie in allerlei criminaliteitsfenomenen. Om het opsporen van ‘fenomenen’ beheersbaar te houden, richt het TOR zoals het nu is, met 7 personeelsleden, zich specifiek op inbraken, diefstallen en zedenfeiten.

“Na anderhalf jaar zien we al dat de ophelderingsgraad van misdrijven niet alleen aanzienlijk gestegen is, maar dat er ook sneller op actuele problemen of fenomenen gewerkt wordt in Gent”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Het is belangrijk om te vermelden dat het andere diensten zijn - zoals de recherche of de wijkdienst - die aan de slag gaan met de informatie die door het TOR is verzameld, en zo tot concrete resultaten komen. In 2022 werden er 435 reeksen gedetecteerd, waarin 1.598 feiten werden geclusterd. Daarnaast werden nog 5 onderzoeken uit 2021 verder gezet, goed voor nog eens 84 misdrijven, die eerst als losstaand feit werden geregistreerd. Bij meer dan een derde van de feiten hadden de dossiers een succesvol gevolg, wat bijvoorbeeld wil zeggen dat de daders gevat zijn en de slachtoffers misschien zelfs hun gestolen goederen hebben teruggekregen.”

Het TOR wordt als positief gepercipieerd, andere politiezones tonen al interesse om de werking van het Gentse TOR ook bij hen in te voeren.

