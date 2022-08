Nieuw plein, nieuw festival. ‘AfritDrongen’ is de nieuwkomer van deze festivalzomer

Gent Bizar! Anonieme kunstenaar laat toilet vol uitwerpse­len achter in hartje Gent

Een nogal vreemd gezicht in het centrum van Gent maandagochtend. Om nog onbekende redenen liet kunstcollectief Zero Carattt een toilet vol (valse) uitwerpselen achter op de Korenmarkt. Enkele uren later was de pot alweer verdwenen.

22 augustus