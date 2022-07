Nieuw parkeergebouw in Bloemekenswijk ingehuldigd: woensdag en donderdag gratis parkeren

GentHet Getouw, het nieuwe parkeergebouw op het bedrijventerrein U-Connect in de Bloemekenswijk, is dinsdagmiddag ingehuldigd door Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit in Gent. Het gebouw telt 392 parkeerplaatsen. “Normaal gezien is dit niet mijn omgeving, maar op korte termijn heb ik nu toch al twee parkeergebouwen ingehuldigd", grapte Watteeuw. Buurtbewoners krijgen woensdag en donderdag de kans om het gebouw gratis uit te testen.

Het parkeergebouw werd op amper 15 maanden tijd gebouwd op de voormalige UCO-site in de Bloemekenswijk. Van de 392 parkeerplaatsen zijn er 350 voorzien voor buurtbewoners, bezoekers en werknemers van het bedrijventerrein. De 42 plaatsen op het gelijkvloers zijn voor dienstvoertuigen van de Stad Gent. In totaal zijn er vier verdiepingen en een dakparking. Voor elektrische voertuigen zijn er op de eerste verdieping vijf laadpalen, goed voor tien publieke oplaadpunten. Het totale kostenplaatje bedroeg 5 miljoen euro.

Groene gevel

“Zowel over de parkeertoren in Ledeberg heb ik al van verschillende mensen positieve reacties gekregen over het ontwerp”, zegt Watteeuw. De nieuwbouw is een ontwerp van Baro Architectuur in samenwerking met Cobe Ingenieurs en Istema Ingenieurs. Het is een open hellingbaangarage en vooral de accenten in roestkleurig staal, zoals de langgerekte trap langs de gevel aan de Gaardeniersweg, vallen op. Klimplanten zullen op termijn zorgen voor een groene, bloemrijke gevel.

Een rechtstreekse verbinding tussen de Bloemekenswijk en de parkeertoren is er niet. “En daar zijn we blij om”, zegt Watteeuw. “Het laatste dat we wilden was de verkeersdrukte verhogen in de wijk. Op deze manier vermijden we dat." Door deze maatregel kan het voor sommige buurtbewoners omslachtig zijn om de parkeertoren te bereiken.

Prijzen

Dé hamvraag luidt natuurlijk: hoeveel kost een parkeerplaats nu? Op woensdag 6 en donderdag 7 juli is parkeren alvast gratis, zodat buurtbewoners het nieuwe gebouw kunnen uittesten. Daarna wordt parkeren betalend. Buurtbewoners, Gentenaars die binnen een straal van 1 kilometer rond het gebouw wonen, kunnen via een bewonerstarief vanaf 15 euro per maand een abonnement krijgen, voor ’s nachts en in de weekends. Dat betekent parkeren tussen 18 uur en 9 uur. Bewoners die 24/7 willen kunnen parkeren betalen 50 euro per maand. Voor niet-bewoners komt 24/7 parkeren op 100 euro per maand. Ook kortparkeren is mogelijk. Je betaalt dan 1 euro per uur, tot maximaal 8 euro.

Meer info en duiding bij de prijzen kan je hier vinden: stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/parkings-gent/parking-het-getouw

Volledig scherm De nieuwe parkeertoren. © DVEG

