Nieuw park in Zwijnaarde van drie voetbalvelden groot, met buurtmoestuin en drie speelzones, officieel geopend

Gent Serie ‘Framed’ moet relatie tussen jongeren en Gentse politie verbeteren: “Allemaal mensen op het einde van de dag”

Donderdagavond ging de trailer in première van de serie ‘Framed’. Een reeks waarbij 10 Gentse jongeren en 10 Gentse politiemensen ervaringen delen over thema’s die hen verbinden en in dialoog gaan met elkaar. “Met deze serie hopen we dat de frictie en vooroordelen tussen beide partijen kunnen plaatsmaken voor begrip en dialoog.”

9 juni