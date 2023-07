Nieuw op de Gentse Feesten: gegidste wandeling door Gentse Flikken in de binnenstad

Hilarisch! Ook hondendrol krijgt geel jasje na aanbrengen nieuwe belijning in Gent

De beste gecamoufleerde hondendrol? Die is sinds kort te vinden in de Theresianenstraat in Gent. Enkele arbeiders merkten de uitwerpselen kennelijk niet op toen ze er nieuwe belijning aanbrachten. Het leverde een bijzonder beeld op.