Nieuw: Murmures, een woord- en muziekfestival dat focust op verstilling

Murmures wordt op poten gezet door ONVERSTERKT. vzw . De eerste editie vindt plaats op vrijdagavond 24 maart. Murmures beoogt telkens een eigenzinnige voorstelling die voor een divers publiek toegankelijk is. Daarvoor worden artiesten samengebracht onder artistieke begeleiding van muzikant Pieter Mortier en woordkunstenaar Hanna Desmet. Voorafgaand aan het optreden is er een meerdaagse residentie voor de artiesten, telkens één woordkunstenaar en één muziekgroep. Op de eerste editie komen woordkunstenaars Loeke Vanhoutteghem en Eddie Azulay samen met de muzikanten van Kreis en cellist Stanzi Cresens. “We kijken ernaar uit om op vrijdagavond het publiek mee te nemen in een intieme ervaring waarin we samen het moment van rust en vertraging omarmen”, aldus de organisatoren.

Het klinkt allemaal nog vaag, dus wie wil weten wat het écht is, kan gaan kijken op 24 maart om 19.30 uur bij De Koer in de Brugse Poort. Tickets zijn er volgens het ‘pay what you can’-principe, aan 6, 8 of 10 euro. Zo kan ieder bijdragen naar eigen mogelijkheden.