Nieuw lokalen in Drongen voor Franstalige scouts Sint-Coleta

Driewerf hoera, de scouts van Sint-Coleta hebben een nieuwe ruimte in Drongen om te leren sjorren, spelen en samenwerken. Oorspronkelijk was het domein voorzien voor chirogroep Tijl en Nele, maar die versmolten uiteindelijk toch met chirovereniging Tiejamo. Na veel vijven en zessen kwam deze scoutsgroep in beeld, zij hadden interesse om te bouwen op het voorziene perceel, en ook de plannen om een jeugdverblijf over te nemen. In 2018 werd dan uiteindelijk een investeringssubsidie van 200.000 euro verleend aan Scouts Sint-Coleta, en verkregen ze ook een opstalovereenkomst van 50 jaar.