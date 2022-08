Nieuw in zijstraat van Veldstraat: burgers en gefrituurde kip in emmers, allemaal halal

Gent Dementeren­de man (63) stapte waarschijn­lijk met iemand mee in de lift van woonzorg­cen­trum vlak voor hij naar buiten wandelde

Een verontrustende verdwijning van een 63-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Ramen en Poel is maandag in positieve zin geëindigd. De man, die dementerend is, werd in goede gezondheid teruggevonden. Waarschijnlijk was hij met een bezoeker in de lift gestapt en zo naar buiten gewandeld. Het woonzorgcentrum stelde alles in het werk om de man zo snel als mogelijk terug te vinden.

