Nieuw in Ledeberg: een automaat waar je dag en nacht krukken, bedpannen en verbanddozen kan halen

Gent Oudste cafébazin van Gent Lisbeth (87) overvallen door vier gemaskerde dieven: “Zelfs de ringen aan mijn vingers moesten ze hebben”

Café De Viking aan de Muide is al jaar en dag een vaste stop voor buurtbewoners en arbeiders. Dat is helemaal de verdienste van Lisbeth Waldack, die op 87-jarige leeftijd, en met 58 jaar (!) ervaring op de teller, als geen ander het klappen van de zweep kent. Woensdag kreeg de kranige vrouw echter onverwachts bezoek van enkele laffe overvallers. “Toen ik wakker werd, stonden ze naast mijn bed. Ik moest me koest houden, of ik ging eraan...” Nog trillend van emotie doet ze haar verhaal.

16:38