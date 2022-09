Nieuw in Gent: Lars (51) en Kenneth (36) serveren veganistische burgers, wraps en sushi tegenover de opera

Lars heeft nog een cafeetje open gehouden als student, maar erna is hij een totaal andere richting uit gegaan. Al meer dan twintig jaar zit hij in het vastgoed, vandaag is hij projectontwikkelaar. Samen met Kenneth runt hij Gala Invest en koopt, verkoopt of verbouwt hij gebouwen.

Een tijd geleden kocht het duo de hoek op tegenover het oud gerechtsgebouw om er appartementen in onder te brengen. Onderaan komt een winkel, maar in afwachting van de verbouwing openden ze een pop-up: Ruw. Nu zijn ze een paar meter verder met Sin Sin gestart: een veganistische restaurant. Opnieuw in een gebouw dat ze opgekocht hebben om te verbouwen, tegenover het operagebouw.

“Het gebouw hiernaast hebben we ook gekocht”, vertelt Lars. “Daar komt een boetiekhotel met een Italiaans-Frans restaurant onder. Hier in Sin Sin kan je alvast terecht voor heerlijke sushi bowls met tonijn of zalm, burgers, wraps, gepaneerde scampi, zoete aardappelfrietjes en calamares. Allemaal veganistisch.” In geen enkel gerecht zit vlees, vis of zuivel, maar dat maakt niet uit: ze smaken heerlijk. “De shoarma mama wrap is nu al een favoriet”, glundert Lars.

Volledig scherm De shoarma mama wrap van Sin Sin. © Jill Dhondt

Vegan visrestaurant

Kenneth eet al twee jaar geen vlees meer en Lars amper nog. Het afgelopen jaar trok het duo naar de buurlanden om de beste producten te verzamelen en ze mee te nemen naar Gent. “We willen lekker eten serveren zonder dat het leed veroorzaakt voor de planeet of dieren”, zegt Kenneth overtuigd. “Vandaar de naam: sin sin, zonder zonde. Maar we wilden verder gaan dan dat: we wilden een restaurant dat veganistische alternatieven biedt voor vis want dat is nog heel moeilijk te vinden.”

We raden je aan om de gerechten ter plekke te proefen, binnen of op het terras, waar je een prachtig zicht hebt op de opera. Wil je toch liever op je gemakje thuis eten? Dan kan je afhalen of laten leveren via Takeaway, Deliveroo of Uber. “Binnenkort gaan we ook sushi aanbieden”, zegt Lars nog. “Onlangs stonden we op Be Vegan festival in Flanders Expo met een standje en daar viel onze sushi al enorm in de smaak. Spring dus zeker eens binnen af en toe.”

Sin Sin, Schouwburgstraat 8, 9000 Gent. Elke dag open van 11.30 tot 21 uur.

