Nieuw in Gent: de allereerste automaat met bio-chocolade van het land. “20 soorten chocolade, mellowcakes, quenellen...”

Auschwitzs­tich­ting bekroont ‘herden­kings­edu­ca­tie’ van Sint-Janscolle­ge met ‘Baken voor Burgerzin’

Het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg haalde een wel erg mooie erkenning binnen. In aanwezigheid van Henri Goldberg, voorzitter van de Auschwitzstichting en de minister van Onderwijs in de Franse gemeenschap Caroline Désir ontvingen ze het ‘Baken van Burgerzin’.