Nieuw in de studentenbuurt: Perzische stoofpotjes en maaltijdsoepen: “Recepten zijn doorgegeven van generatie op generatie”

Dat Pooya een hart voor horeca heeft, dat is meer dan duidelijk. De dertiger werkt sinds zijn zestiende in restaurants. Drie jaar geleden startte hij zijn eigen haarsalon op, Morpheus, op de hoek van de Bagattenstraat en Pollepelstraat, maar het duurde niet lang of het kriebelde om terug te ondernemen. Dus richtte hij samen met een vriend, Youri, een restaurant op tegenover het haarsalon.

Over een naam moest het duo niet lang nadenken: Vier Mama’s. “Omdat we onze mama’s meer moeten vieren”, glundert Pooya. “Maar vooral omdat we onze recepten overgenomen hebben van de moeders in mijn leven: mijn zus, mijn mama, mijn oma en mijn overgrootmoeder. De recepten waar zij mee werken zijn doorgegeven van generatie op generatie, maar elke mama heeft het recept wel eigen gemaakt.”

Op het menu staan Perzische stoofpotjes – geserveerd met saffraanrijst of pasta – en pottaash – een samentrekking van het Franse potage en ‘ash’, een Perzische maaltijdsoep. Zo kan je onder andere een stoofpotje met aubergine, kurkuma, eieren, knoflook, tomatenpuree of een stoofpotje met groene ui, peterselie, koriander, dragon, bieslook, fenegriekblad en lamsvlees bestellen. Bij de maaltijdsoepen vind je onder andere Pottaash Joe op basis van gerst, room, peterselie, uit en een dikke noedelsoep met peterselie, spinazie, dille, bosui, koriander, kikkererwten, zwarte bonen, linzen, uien, gedroogde munt en knoflook. Afsluiten kan met dessertjes als saffraan rijstpudding of saffraan ijs (met of zonder koek).

Perzisch boven

“De Chinese en Indische keuken zijn al goed ingeburgerd in Vlaanderen. Ik hoop hetzelfde te bereiken voor de Iraanse keuken met Vier Mama’s”, zegt Pooya overtuigd. “Het grote voordeel: Perzische gerechten zijn niet alleen lekker, ze zijn ook onbedoeld gezond. Omdat ze vaak veel groenten, kruiden en peulvruchten bevatten.” Waarom Vier Mama’s nog een aanrader is om te proberen: de prijzen. Pooya en Youri zitten middenin de studentenbuurt en zorgen daarom voor studentikoze prijzen.

Bestellen kan via Takeaway, Deliveroo of Uber. Vier Mama’s is ingericht als een afhaalrestaurant, maar er staan ook een enkele krukken tegen het raam voor wie toch graag ter plekke geniet van een kom liefde. Proef zeker ook van het kokosnootwater, Istak (een mout drank met granaatappel en limoen) of doogh (een elfde-eeuwse yoghurt drank) als je langsgaat. Om de ervaring compleet te maken.

Vier Mama’s, Bagattenstraat 128, 9000 Gent. Open van maandag tot en met vrijdag van van 11.30 tot 21 uur. Later ook zaterdag- en zondagavond.

Volledig scherm Pooya en zijn mama, officieus adviseur van Vier Mama's. “Ik wil ook mijn vriendin Claudia bedanken”, glundert Pooya. “Zij doet alles van marketing.” © rv

