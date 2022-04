Nieuw ijsssalon geopend in hartje Gent: “Hazelnoot met cacao, pindakaas-jelly en twintig andere smaken”

Je zou denken dat ze het gepland heeft, om haar ijssalon te openen nu de zon terug is, maar het is louter toeval. Emilia Joye (26) heeft vijf jaar in Londen gezeten, om te studeren en te werken als fotograaf, maar door de pandemie keerde ze terug naar huis. “Een goede beslissing”, blikt ze achteraf terug. “Mijn broer Basiel was net terug van een opleiding in Bologna waar hij echte gelato heeft leren maken.”

Het duo begon al snel hun eigen smaken te ontwikkelen en verkopen van thuis uit, in Roeselare. Vorige zomer ging Emilia een stap verder en opende ze een pop-up in Brugge, en dat smaakte naar meer. Ze wilde verder met Coco Gelato – vernoemd naar haar hond die op haar beurt vernoemd is naar een Italiaans dametje, Cozette – maar dan in Gent. “De place to be”, glundert de ijsmaakster.

Zo opende Emilia afgelopen weekend een ijssalon in de Walpoortstraat. Op het menu staan acht smaken die om de zoveel tijd wisselen. “In totaal hebben we meer dan twintig smaken ontwikkeld. Waaronder bacio met hazelnoot en cacao, fior di latte, dat is melkijs, pindakaas-jelly, crèma dat smaakt zoals pudding, kersen, tiramisu, en de rest moet je zelf maar komen ontdekken.” Al het ijs is huisgemaakt met topproducten. De melk komt van bioboerderij De Zwaluw, de hazelnoten van een kleine boerderij in Piemonte, de vanille uit Madagaskar, de chocolade is Belgisch. “Ik proef zelf elke dag een ijsje”, glundert Emilia. Dan weet je dat het goed is.

Coco Gelato, Walpoortstraat 20, 9000 Gent. Elke dag open van 13 uur tot zonsondergang.

Volledig scherm Een hoorntje met fior di latte. © Jill Dhondt