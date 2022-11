Nieuw decreet inburgering kan stad Gent veel geld kosten

GENTWie aan een inburgeringstraject begint, zal daar vanaf 1 september 360 euro voor moeten betalen. Dat is toch het plan van de Vlaamse regering. In Gent stelt men vragen bij dat beleid. Bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) vreest dat de factuur alsnog voor de stadskas zal zijn. “Dit leidt enkel tot minder Nederlands en minder integratie”.

Het nieuwe Vlaamse inburgeringsdecreet heeft lokale gevolgen, zeker voor grootsteden. Die bezorgdheid wierp raadslid Fourat Ben Chikha op tijdens de commissie Welzijn. 360 euro is een grote som, zeker voor een groep die al beperkte middelen heeft.

OCMW kan voorschieten

Schepen voor Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit) toonde zich eerder al sceptisch over het decreet. “Onze inschatting is dat minimum 360 euro vragen om Nederlands én Maatschappelijke Oriëntatie te doen, extra drempels zal opwerpen voor nieuwkomers, én dit uiteindelijk enkel tot minder Nederlands én minder integratie zal leiden”, klonk het. “Des te meer in een stad als Gent waar 80% van alle nieuwkomers in onze stad, vrijwillige inburgeraars zijn. Dit zijn nieuwkomers die dus niet verplicht zijn om inburgering te volgen, maar duidelijk wel bereid zijn als je kijkt naar het huidig bereik van deze groep in onze stad want 59% van alle inburgeraars doen dit nu vrijwillig”. Die vrijwilligers zijn overwegend immigranten van binnen de EU, zoals Bulgarije, Polen en Hongarije. “Wij zullen dus als stad ook de impact voelen in andere beleidsdomeinen, wat we ook doen in onderwijs, gelijke kansen en activering.”

Die daling wordt overigens ook door de Vlaamse regering voorspeld in de nota die over het nieuwe beleid rondgaat. Overigens kunnen nieuwkomers in financiële problemen ook vragen dat het OCMW de som voorschiet. Maar dat is een uitzonderingsmaatregel en volgens De Bruycker opnieuw een drempel. Daarnaast krijgen de stedelijke agentschappen ook wat nieuwe verantwoordelijkheden.

Kostenplaatje

Zo zal In-Gent ook zelf die retributies moeten innen, al mag de vzw dan wel ook de ‘inkomsten’ uit de cursus Maatschappelijke Oriëntatie houden. “Maar als wij als lokaal bestuur via het OCMW zouden tussenkomen voor de kost van de inburgeringstrajecten voor zij die het niet kunnen betalen, is dat natuurlijk een vestzak-broekzak operatie. Op het zelfde moment is de Vlaamse regering ook een besparing van 4 procent aan het doorvoeren, die impact zal In-Gent dus zeker voelen.”

Tegelijk moet de stad, niet te verwarren met In-Gent, ook voor de ‘vierde pijler’ zorgen. Dat is een traject waarbij nieuwkomers actief worden ingezet als vrijwilliger, op de werkvloer of bij een hobby. Zo bouwen ze een netwerk op en worden ze zelfredzaam, is de redenering. “De projectsubsidie van de Vlaamse regering, die we trouwens voor de helft zelf co-financieren, dekt de reële kosten niet”, rondde De Bruycker af.

Overleg met Antwerpen

Gent is overigens niet de enige stad die op inburgeringsvlak met de handen in het haar zit. Samen met het Antwerps Agentschap voor Integratie en Inburgering, Atlas, heeft De Bruycker dan ook regelmatig overleg op Vlaams niveau. “Ik heb de indruk dat deze signalen helpen om onze stedelijke bezorgdheden vast te pakken. We blijven dus kritisch en constructief het overleg verderzetten. De Vlaamse regering heeft ondertussen wel beslist om bepaalde categorieën van vrijwillige inburgeraars vrij te stellen van betaling. Maar gezien het merendeel van de verplichte inburgeraars in Gent afhankelijk is van een leefloon, blijven we ons grote zorgen maken dat het kostenplaatje dus bij het OCMW komt te liggen.”

