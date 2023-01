Nieuw boetiekhotel met mediterraans restaurant op komst tegenover opera: “Verwacht je aan klassieke gerechten met een twist”

GentGent krijgt dit jaar een nieuw hotel. Tegenover het operagebouw, waar vroeger een juwelier was. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping komt een restaurant dat focust op de mediterrane keuken. “Vanop het terras zal je het beste zicht hebben”, glunderen de eigenaars. Het restaurant opent over enkele weken al de deuren.

Gent is weer volop aan het opleven en dat weten Lars Lammens (52) en Kenneth Gangl (37) als geen ander. Tegen het einde van het jaar zullen ze een nieuw boetiekhotel openen in de Schouwburgstraat, tegenover de opera. De projectontwikkelaars kochten het gebouw – waar vroeger juwelier De Maere in gevestigd was – een tijd geleden al. Afgelopen zomer openden ze de veganistische bar Sin Sin met sushi, burgers en wraps in het ene deel. Erboven kwam hun kantoor.

In het andere deel zijn de werken nog volop aan de gang. Boven komt een hotel met vijf kamers, waarvoor je tussen de 100 en 115 euro per nacht betaalt. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping komt een nieuw restaurant, gerund door Wim Expeels die sinds zijn zestien jaar in de horeca werkt. Erna heeft hij tien jaar een bed and breakfast uitgebaat met zijn broer in het Italiaanse Montelparo. “Daar heb ik mijn passie opgedaan voor de Italiaanse keuken”, glundert hij.

Volledig scherm Rechts: het gebouw waar dit jaar nog een hotel en bar-brasserie komen. © Jill Dhondt

Het restaurant – eigenlijk een brasserie met bar – zal ‘La Bohème’ heten en focussen op de mediterraanse keuken. “Verwacht je aan pure, klassieke gerechten met een twist”, zegt Wim opgetogen. “En over het algemeen een heel gezellige plek om te zitten.” Het restaurant zal in februari al opengaan, een paar maanden voor het hotel dus. Vooraan komt een terras dat het hele jaar door zal blijven. In de winter komen er branders, in de zomer zal het raam worden opengeklapt zodat het restaurants naadloos overloopt in het terras. Op zondag zullen er oesters geserveerd worden, voor de bezoekers van de bloemen- en de boekenmarkt.

Nog meer om naar uit te kijken

Lars en Kenneth, de eigenaars van het gebouw, zullen heel wat lintjes mogen doorknippen het komende jaar. Een tijd geleden kochten ze ook enkele gebouwen op een steenworp van de opera, tegenover het oud gerechtsgebouw. Waar elektronicawinkel Switch zat, opent in april een nieuwe winkel, na vijf jaar leegstaand. Erboven komen drie appartementen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.