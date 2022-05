Nieuw aanpak tegen knijtenplaag langs de Schelde: “workshop vallen maken, kruidige planten, en lichte kledij”

Gentbrugge / Sint-Amandsberg / DestelbergenNieuw voorjaar, nieuwe knijtenplaag langs de Schelde in Gentbrugge, Sint-Amandsberg en Destelbergen. De aanpak van vorig jaar, waarbij water door de rivier werd gestuwd om de steekbeesten weg te spoelen, is stopgezet, zo bleek op een infovergadering maandagavond. Wat vooral duidelijk is: een oplossing komt er niet voor de sluis in Heusden er staat, en dat is ten vroegste in 2025.

De stad mag dan stellen dat de leefbaarheid voor de omwonenden belangrijk is, die zijn vooral teleurgesteld na de infovergadering maandag. Meer dan 100 mensen waren daar aanwezig, wat meteen aantoont hoe erg de problematiek is. Zodra het warmer wordt tot het eind van de zomer worden de omwonenden permanent aangevallen door kleine steekmuggen, die heel pijnlijke letsels achterlaten. Die knijten, 1 tot 4 millimeter groot, leggen hun eieren in het slib van de Schelde-arm. Vorig jaar werd beslist om daar op geregelde tijdstippen water door te stuwden, zodat de eitjes en de larven gewoon zouden worden weggespoeld. Lijkt efficiënt, maar die aanpak is stopgezet, omdat het vervuilde slib mee spoelde, en de vervuiling dus verder verspreid raakte. Wat helpt, is ofwel de Schelde-arm onder water zetten (wat milieuverenigingen niet willen), ofwel helemaal droogleggen (wat niet mogelijk is).

Volledig scherm Zo klein is een knijt, maar ze steekt geweldig hard © RV

Belangen

“Het probleem is dat er veel tegenstrijdige belangen zijn”, zo klonk het maandagavond. “Er zijn de bewoners, die van de knijten af willen, en er zijn de verschillende milieuverenigingen, die wijzen op het belang van de schorren en de slikken die ontstaan door de getijdenwerking. Het ‘Gentse Zwin’ is een uniek eco-systeem. Het ‘Rivierpark Scheldevallei’, het getijdengebied langs de Schelde tussen Gent en Antwerpen, is zelfs één van de grote kanshebbers wanneer in 2023 Vlaanderen 3 stukken topnatuur gaat erkennen als nationaal park.”

“We hebben vorig jaar in augustus vallen geplaatst om de plaag te monitoren", zegt schepen Astrid De Bruycker (Vooruit), maar dat was - mede door het koudere, natte weer - geen succes. Die monitoring wordt deze zomer hervat. Ook het meldpunt knijten wordt weer opgestart. De stad gaat nu ook workshops organiseren voor de buurtbewoners, waar ze zelf vallen kunnen leren maken om de beestjes te verschalken. Bovendien gaan we experimenteren met aromatische planten in Arbedpark. We gaan dit goed opvolgen zodat we lessen kunnen leren en tips geven aan de mensen in de buurt.”

Teleurgesteld

De omwonenden reageren teleurgesteld. “Een echte oplossing komt er dus niet zolang de sluis in Heusden er niet is, en dat is ten vroegste in 2015, als er geen bezwaren worden ingediend. Intussen kunnen wij al 17 jaar lang, en dus nog een aantal zomers, gewoon niet buiten komen. Met tips als ‘draag lichte kledij en vermijd blote enkels, en welke insecten-werend product we moeten gebruiken, zijn wij niks.”

