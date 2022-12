Niet zeker of nieuwjaarsvuurwerk aan Portus Ganda doorgaat door weersvoorspelling

Bovendien bevat het vuurwerk minder zware metalen en is het afval bijna volledig biologisch afbreekbaar, waardoor het milieuvriendelijker is. Het stadsbestuur had duidelijk hun best gedaan, maar het weer strooit mogelijks roet in het eten. Tijdens de overgang van oud en nieuw zal het hevig regenen en waaien, waardoor het momenteel onzeker is of het vuurwerk doorgaat.