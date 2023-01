Niet overvloedige regenval, wél de werken aan Ekkergem-brug zijn oorzaak van overstroomde Blaarmeersen

GentDe Blaarmeersenvijver is buiten zijn oevers getreden, en ook al regent het nu al dagen niet meer, het water trekt niet weg. Dat komt omdat het ‘natuurlijke afvoerkanaal’, via de Leie, afgesloten is. Voor werken aan de fietsonderdoorgaan aan Ekkergem-brug is de Leie immers afgesloten met schotten.

Bij de Bibberduik werd pas echt duidelijk hoe hoog het Blaarmeersenwater staat. Van de scheiding tussen het diepe en het ondiepe deel in de zwemzone was niks meer te zien, zelfs het staketsel dat het einde van de zwemzone aanduidt, zowat halfweg de vijver, staat onder water. Sups moesten worden klaargelegd om de badeendjes op te plaatsen. Waar vorige week beheerder Farys nog liet weten dat de overvloedige regenval de oorzaak was, blijkt dat helemaal niet zo te zijn.

Volledig scherm Aan de Ekkergembrug is de Leie afgesloten © VDS

Dam

Bij hoog water wordt het Blaarmeersenwater via buizen afgevoerd naar de Watersportbaan, die op haar beurt in verbinding staat met een Leie-arm, die langs de Griendijk naar de Rooigemlaan loopt, en zo naar de Leiekaai. Maar daar wordt de fietsonderdoorgang onder de Rooigemlaan vernieuwd. Die werken liepen vertraging op, omdat er onder de brug een betonnen plaat bleek te zitten, zo werd deze zomer via een bewonersbrief meegedeeld aan de buurt. Daarom werden de werken pas in november hervat. Om die betonplaat weg te halen, werden schotten langs beide zijden van de brug gezet. Het water kan dus niet meer weg. “Er waren wel buizen geplaatst om nog iets van doorstroming te voorzien”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen), “maar in beide buizen deden zich problemen door. Daardoor staat ook het water in de Watersportbaan nu enorm hoog.”

Erg vervelend is dat voor de roeiers daar. Het is niet eenvoudig om de boten te water te laten, en ook bij het roeien worden de onzichtbaar geworden betonnen boorden soms geraakt met de riemen, wat resulteert in het risico op kapseizen. “Het euvel in de buizen is intussen verholpen, waardoor het waterpeil gestaag zou moeten zakken”, zegt Watteeuw. “Maar het zal uiteraard wel even duren voor die massa water van de Blaarmeersen is gepasseerd.” De afdamming van de Leie zou in april moeten worden weggehaald, zodat bootjes opnieuw langs daar kunnen passeren. De werken aan de fietsonderdoorgang zullen nog tot de zomer duren.

Volledig scherm Zelfs het staketsel dat het einde van de zwemzone aanduidt, is niet meer zichtbaar © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De Blaarmeersenvijver is buiten z'n oevers getreden © Wannes Nimmegeers

