Niet genoeg redders, toch waterpret aan de Blaarmeersen: “Gedoogbeleid, maar eigenlijk mag het niet”

30 graden en toch kan je in Gent nergens veilig zwemmen. Kato en Tessa springen met een groep vrienden van de Hotelschool Gent in het water. “Mag je niet zwemmen? Huh?”, klinkt het als we hen wijzen op het verbodsbord en de rode vlag. “Regels zijn er om gebroken te worden”, schatert er ééntje en dat lijkt ook het devies op de Blaarmeersen. Sfeerbeheer en enkele redders van Farys houden een oogje in het zeil, maar actieve maatregelen worden niet meer getroffen. Lees: de politieagenten in de buurt zullen géén mensen uit het water houden.

Mag niet, gebeurt wel

Een positie die op enkele dagen tijd 180 graden gedraaid is. Eerder dit weekend plukte de politie nog zwemmers uit het water, vandaag spreekt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) van een “gedoogbeleid”. Redders zetten, in volle uitrusting en voor de volledige 300 meter, kan niet. Daar zijn zeker 10 mensen voor nodig en die hebben we momenteel niet. Het zwemseizoen is namelijk pas officieel geopend na het Hemelvaartweekend. “De rode vlag hangt nog steeds uit, zwemmen mag dus niet. Maar we willen wel dat Gentenaars zich kunnen verfrissen en we zijn niet van plan hen met politie-agenten uit het water te halen”, klinkt het bij De Clercq.

Volledig scherm Gentenaars zoeken verkoeling in de Blaarmeersen. © Photo News

“Ik begrijp heel goed dat mensen verkoeling zoeken in dit warme weer, maar zwemmen mag enkel als er redders aanwezig zijn”, reageert schepen van Sport Sofie Bracke. “We hebben deze middag enkele mensen ter plaatse die in nood de politie kunnen bijstaan, voor als er bijvoorbeeld een persoon onwel wordt in het water. Maar dat is iets anders dan een groene vlag. In dát geval zouden we 15 redders en toezichters moeten voorzien, die we moeten zoeken bij de zwembaden. Dat betekent dus zwembaden sluiten. Kinderen die geen zwemles kunnen volgen, clubs die niet kunnen trainen of wedstrijden spelen, individuele zwemmers die voor een gesloten deur staan, …” Vandaar deze tussenoplossing: redders die niet in de stoelen zitten, niet in rode outfit zijn, maar wel voor mensen zullen zorgen als ze onwel zijn of echt in de problemen komen.

Veiligheid kan niet gegarandeerd

Farys, uitbater van de Blaarmeersen, bevestigt dat de redders aanwezig zijn, maar wil zelf niet van een gedoogbeleid spreken. “Op dit moment worden er elementen geplaatst in de Blaarmeersen die het terrein veel aangenamer zullen maken zodra het seizoen van start gaat. We hebben al onze mensen dan ook broodnodig om deze logistieke taken te vervullen. De redders die hier aanwezig zijn, houden dan ook een oogje in het zeil, maar het is niet haalbaar om de volledige zone actief te controleren en veiligheid te garanderen. Aangezien we die belofte niet kunnen maken, doen we dat dan ook niet”. Ook dit weekend voorziet Farys een zelfde scenario, al wordt er dan sowieso minder goed weer verwacht.

Van een gedoogbeleid wil woordvoerder Bruno Pessendorffer zelf niet spreken, maar hij benadrukt wel dat Farys de Blaarmeersen openhoudt. “We willen — zeker bij deze temperaturen — dat de mensen een fijne tijd kunnen hebben aan het water en dat ze op zijn minst even kunnen pootjebaden. Waar de grens ligt tussen pootjebaden en zwemmen, is natuurlijk moeilijk om te bepalen”.

LEES OOK