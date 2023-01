Niemand binnen of buiten: slagbomen van negen Gentse parkeergarages tijdlang dicht door storing

Even chaos in de parkeergarages van stad Gent op zaterdagochtend: tussen 10.10 en 10.40 uur kon geen enkele auto in- of uitrijden. De slagbomen wilden niet openen en het betaalsysteem lag plat. “Er was een algemeen technisch probleem met de server van district 09”, verklaart mobiliteitschepen Filip Watteeuw. “Maar dat is intussen weer opgelost.”