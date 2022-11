Niels (35) en Stefanie (31) maken huwelijksreis van drie jaar met de fiets: “We raden het iedereen aan”

Meestal duurt een huwelijksreis een paar weken, maar Niels en Stefanie zijn al een halfjaar onderweg. Op 22 maart vertrok het pasgetrouwde koppel richting Duitsland. Na drie weken rondreizen, trokken ze verder richting Noorwegen via de Baltische Staten. Van daaruit namen ze de boot richting Denemarken, trokken ze door Denemarken, namen ze nog een boot naar IJsland, trokken ze door IJsland en namen ze een vliegtuig richting Vancouver om van daaruit Canada en de Verenigde Staten te verkennen. Klein detail: Niels en Stefanie doen al hun verplaatsingen met de fiets. Hun huwelijksreis is dus alles behalve ‘gewoontjes’.

Acht jaar in de maak

Niels en Stefanie leerden elkaar acht jaar geleden kennen in Gent. Stefanie is oorspronkelijk van Zele, maar kwam naar hier om te studeren, Niels verhuisde naar Gent voor zijn werk. “Het reisbureau waar Niels werkte, gaf een gratis reis weg naar de Verenigde Staten”, blikt Stefanie terug. “Je kon winnen door langs te komen in de winkel. Ik heb de rondreis nooit gewonnen, maar ik heb wel Niels leren kennen.” In maart beloofde het duo elkaar eeuwige trouw. Enkele dagen later vertrokken ze op een jarenlange huwelijksreis.

Volledig scherm Niels en Stefanie zijn bezig aan een drie jaar durende huwelijksreis met de fiets. © Roads to Movement

“We hebben altijd gezegd dat we ooit een wereldreis wilden maken”, vertelt Niels. “Ons plan was om in april 2020 te vertrekken, maar dan kwam de pandemie. We hadden al onze meubels al verkocht, ons werk en ons appartement opgezegd, maar we konden niet vertrekken. In september 2020 hebben we een nieuwe poging gewaagd, maar we zijn niet verder geraakt dan Spanje. Toch bleven we geloven in onze reis. Intussen geraakten we verloofd waardoor we dachten: waarom maken we van onze wereldreis geen huwelijksreis? Ons trouwfeest is ons afscheidsfeest geworden voor vrienden en familie.”

Weg voor onbepaalde duur

Derde keer goede keer: in maart konden Niels en Stefanie eindelijk vertrekken ‘voor onbepaalde duur’. “We hebben voldoende geld gespaard om drie jaar lang te reizen”, vertelt Stefanie. “Maar als het langer of korter is, dan is dat ook goed. Onze droom is om helemaal tot in Patagonia te fietsen, maar het is moeilijk te voorspellen of dat gaat lukken. We merken nu al dat niets volgens plan verloopt. We waren nog maar twee weken onderweg toen onze vlucht naar Alaska werd geannuleerd. In de plaats zijn we naar IJsland gegaan en dat liep ook niet altijd van een leien dakje. Het landschap was enorm mooi, maar het weer was verschrikkelijk. Altijd nat, koud en zodanig veel wind dat ik een paar keer van mijn fiets ben gewaaid.”

Volledig scherm Niels en Stefanie zijn bezig aan een drie jaar durende huwelijksreis met de fiets. © Roads to Movement

Gelukkig zijn de hoogtepunten talrijker dan de dieptepunten. “We hebben altijd gezegd dat het plezant moet blijven, dat we ons onderweg moeten blijven amuseren, en dat is tot nu toe wel zo. Zo waren de natuur in Noorwegen en Canada enorm indrukwekkend, maar het allerbeste tot nu toe zijn de ontmoetingen die we al gehad hebben. Wildvreemden die ons uitnodigen bij hen thuis, ons eten en een slaapplek aanbieden.”

Vrij leven en reizen

Vroeger terugkeren zit er voorlopig niet in met andere woorden. “Het is fantastisch om zo vrij te leven en te reizen. Alles wat we nodig hebben, zit in onze fietszakken: kleren, slaapzakken, een tent, slaapmatjes en een kookset. We kunnen het iedereen aanraden. Vooral het idee van traag reizen. Het zorgt ervoor dat je plaatsen helemaal anders ervaart. Je belandt op plekken waar niemand anders komt en komt veel meer in aanraking met de lokale bevolking. Plus, het is ook gewoon gezond. Je bent de hele tijd in beweging en buiten. Perfect om je hoofd volledig leeg te maken.”

Niels en Stefanie delen hun avonturen via Instagram en hun blog ‘Roads to Movement’. Ze zamelen ook geld in om fietsen te kopen voor kwetsbare gezinnen en vluchtelingen. Meer info daarover op de blog.

LEES OOK:

Volledig scherm Niels en Stefanie zijn bezig aan een drie jaar durende huwelijksreis met de fiets. © Roads to Movement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.