Nie neute, nie pleuje: Gentse Feesten wapenen zich tegen de hitte

GENT Was dat Conner Rousseau aan de tap van Gent Jazz? “Dagje stage komen doen”

Wie gisteren naar de afsluitingsdag van Gent Jazz kwam, dacht aan de ingang waarschijnlijk dat ie al even te diep in het glas had gekeken. Geen hallucinatie, neen, echt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau die bandjes plakte aan de ingang, tapte én even inviel als stagehand.

17 juli