NET OPEN. Tuin van eeuwenoud slotklooster voor de laatste keer omgevormd naar zomerbar

Parochiale kring naast kerk Sint-Amandsberg ruimt plaats voor 15 sociale woningen: “In tussentijd wacht tijdelijke invulling”

De Kring Heilig Hart in de Dampoortwijk maakt plaats voor vijftien sociale woningen. De sloop is nog niet voor meteen, maar de aankoop door sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent is een feit. “Dit wordt het kloppend hart van de wijk”, zegt burgemeester De Clercq.