NET OPEN. Oprichter van legendarische frituur De Frietketel begint brunch- en aperobar in Gent: “Kinderen krijgen hun eigen kaart”

Nooit te oud om te feesten: Rollator­rock zet Oostakker op stelten, anderstali­ge nieuwko­mers helpen mee

Klassieke muziek, schlagers, swing, jazz of de accordeonmuziek van Marino Punk? Vandaag was het allemaal te vinden in het woonzorgcentrum Vincenthof in Oostakker. Rollatorrock, het is een beetje als Werchter, maar dan grijzer van haar.