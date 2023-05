NET OPEN. Nieuw hotel met restaurant en zonnig terras aan Dampoort: “Gentenaars zijn meer dan welkom om hier te eten of vergaderen”

In deze Gentse winkel koop je het hele jaar door vintage kerstver­sie­ring: “De ballen kosten tussen de 2 en 400 euro”

Het is nog iets minder dan acht maanden wachten tot Kerstmis, maar in Burkelbloem in Gent kan je nu al kerstversiering kopen. Je kan er zelfs het hele jaar snuisteren in de kerstdecoratie, alles vintage. Tussen de kristallen glazen en de Boch-kopjes staan lades vol oude kerstballen en lichtjes, en dat lokt klanten van overal ter wereld. We doken mee tussen de bijzondere spullen. “Je mag niet onderschatten hoeveel werk hierin kruipt”, zegt uitbaatster Marijke Nys (62).