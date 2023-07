NET OPEN. Maak kennis met de taartjes van ‘Tartelette’: na pop-up strijken Maurits (33) en Lies (30) voorgoed neer in Gent

Gentse Feesten breken record met 1,6 miljoen bezoekers: “Maar hier draait het om kwaliteit, niet om kwantiteit”

De Gentse Feesten zitten erop. Het was — qua bezoekersaantal — een recordeditie met 1.625.000 bezoekers. Dat zijn er nog meer dan vorig jaar, toen al de drukste Feesten in 15 jaar. De stad botst daarmee stilaan op haar limieten. “Het volk was wel mooi gespreid over de dag", zegt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Onze oproep om mee namiddagprogrammatie te voorzien, heeft succes gehad.”