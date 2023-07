NET OPEN. Bij Katlijn (45) verkoopt boeketten in ‘Ploem Ploem’: “Geen kunstlicht, wel puur natuur. Ik omarm imperfectie”

Katlijn Blanchaert (45) verkoopt elke zaterdag vanuit haar garage in de Tentoonstellingslaan boeketten bloemen. Haar eenmanszaak heet ‘Ploem Ploem’ en is uniek, want de bloemen die er te verkrijgen zijn worden door Katlijn in eigen tuin gekweekt. “Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet”, weet ze. “Ik moet meer dan een jaar vooruit plannen.”