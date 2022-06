Nestinvest installeert eerste jongere uit de jeugdzorg in eigen woning: "Sleutel tot de toekomst, want op hun eentje lukt het amper iets te vinden"

Hij staat er een beetje verlegen bij. Joachim* zat jaren op internaat, een maatregel uit de jeugdzorg, maar werd toen achttien en moet dus op eigen benen staan. Zonder netwerk een betaalbare woning vinden, het is een heuse opdracht, maar wel cruciaal. “Een dak boven het hoofd een voorwaarde om een leven uit te bouwen. Wachten op een sociale woning is nauwelijks een optie, dus zetten we enkele jaren geleden onze schouders onder dit project”, legt Maureen Pollentier van vzw Stappen, een jeugdzorgorganisatie, uit. Nestinvest is een samenwerking tussen verschillende van zulke organisaties, maar staat apart. Het is dus een woonorganisatie die specifiek woningen zoekt voor de zowat vijftig jongeren die elk jaar op eigen benen komen te staan.

Jean-Marc Verwee van Nestinvest legt de redenering uit. “Als deze jongeren op de privémarkt een woning zoeken, en er zijn veel kandidaten, kiest een huisbaas niet meteen voor hen, en ik begrijp dat wel. Het is een risico. Met Nestinvest voorzien we begeleiding, verzekeren we de verhuurders van de huur én doen we klusjes. Tegelijk hebben we ook eigen woningen in beheer, waarvan dit de eerste is. Die verhuren we dan aan jongeren uit de pleegzorg”. Daar zijn zware investeringen voor nodig: in totaal heeft Nestinvest 900.000 euro bij elkaar geraapt om woningen te voorzien. De studio van Joachim is de eerste, maar op termijn hoopt de organisatie 50 of meer woningen te hebben. De jongeren blijven er zolang ze begeleiding krijgen van Jeugdzorg of ze zelf aangeven dat ze op eigen benen kunnen staan.

“Als ik geen eigen woning had gevonden, was ik waarschijnlijk in een andere gesloten voorziening terecht gekomen, omdat er nergens anders plaats was voor mij”, zegt Joachim. “Op internaat was ik waarschijnlijk in de problemen gekomen als ik daar nog langer moest blijven, omdat ik me daar niet goed voelde en het vaak mis liep. Een ander alternatief was er niet echt. Voor mij is dit dus een nieuwe kans. Hier is er veel rust en stilte en daardoor ga je ook betere keuzes maken. Zonder deze studio zou het waarschijnlijk nog lang geduurd hebben eer dat zou gelukt zijn”. De studio is netjes ingericht, met een moderne verwarming, goed geïsoleerd en ingericht met spullen uit de Kringwinkel. “We helpen hen met coaching om slimme beslissingen te maken, ook voor hun huis”, klinkt het bij Nestinvest. “Ook een netwerk bouwen met de buren, bijvoorbeeld. Dat dit huis een springplank kan worden”.

Schepen voor Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit) kwam ook naar de sleuteloverhandiging. Een deel van het budget van Nestinvest komt van Stad Gent en het Sociaal Innovatiefonds. “Ik zijn erg blij om te zien dat dit soort projecten, waarmee we maatschappelijke problemen op een andere manier op te lossen, goed van start kan gaan. Dat Nestinvest het geld van Stad Gent en de Koning Boudewijnstichting gebruikt om een duurzame oplossing te vinden, is erg belangrijk. We geloven echt dat een dak boven het hoofd de basis is. Natuurlijk zijn sociale woningen ook belangrijk, maar een aantal jongeren zijn hiermee ook uit de rats geholpen”.

Bij Nestinvest mikken ze eerst op Gent om de werking uit te bouwen, maar loert men ook al stiekem naar andere steden. Al is het eerst en vooral cruciaal om hier een aanbod te creëren. De studio van Joachim is de eerste, maar een andere verwelkomt volgende week zijn eerste bewoner, over een derde studio worden momenteel afspraken gemaakt. “Nu willen we ook een warme oproep lanceren aan de Gentenaars: heb je een pand te koop of wil je een studio verhuren aan jongeren die een kans verdienen? Denk dan eens aan ons. Je winstmarge ligt misschien een tikkeltje lager, maar je sociaal rendement is erg hoog”.

Nestinvest is specifiek op zoek naar studio’s, maximum 50 vierkante meter groot, die wel voldoen aan de veiligheidsnormen. “Tot rust kunnen komen is voor deze jongeren, met een erg klein budget, cruciaal”, klinkt het nog. Wie zich geroepen voelt, rept zich best naar de website van Nestinvest.

*Joachim is een schuilnaam, zijn echte naam is bekend bij de redactie.

