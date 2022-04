Nerdlesque op FACTS of wanneer prinses Leia ook wat superhelden mee heeft: “Je moet je vooral goed in je vel voelen”

GENTBezoekers van popcultuurbeurs FACTS kregen op zondagavond een wel érg warme afsluiter voorgeschoteld: de Nerdlesque-show van Sinner’s Dollhouse. Denk burlesque met een cape en superhelden in slip. Dat mag je letterlijk nemen, want Sinner’s Dollhouse nam ook heren mee. “Manlesque, dat kennen de meeste nog niet”. Voor u bekeken: ferm de moeite.

Strippen met verhaal, erotiek met humor en een stevige choreo of workout. Voeg daar een scheutje geekcultuur aan toe en je krijgt wat het Antwerpse burlesquegezelschap Sinner’s Dollhouse ‘Nerdlesque’ noemt. Van een epische groepsact (helden versus vijanden uit Marvel én DC) tot een sensuele striptease in, ja, die epische outfit van slaaf-Leia uit Star Wars. Wissel het af met een licht hilarische tussenact in tovenaarscape en je snapt dat het publiek op FACTS dat bleef zitten na Frank Deboosere en Lieven Scheire snel rode oortjes kreeg.

Sinners en comics

Sarah Dries (31), alias Lilith D’Licious verleidt al tien jaar in burlesque. Als oprichtster van Sinner’s Dollhouse geeft ze les in Antwerpen, Geel en Gent. “Onze Nerdlesque-show kwam uit de groep zelf, de dansers zelf waren er mee bezig”. In de Gentse geekbar Comic Sans passeerde het concept al een aantal keer. “Bij gewone burlesque gaat het om een personage dat uit jezelf komt. Nerdlesque gaat net op zoek naar personages uit de verschillende fandoms en zoekt dus het midden tussen cosplay en burlesque”. Een succesnummer, zonder meer. En een stevige workout, zal iedereen erkennen die Sarah al in een volwaardige split zag vallen.

Volledig scherm Burlesque met nerdy kantje: Lilith D'Licious in outfit voor Nerdlesque © rv

Opmerkelijk: in het gezelschap staan er ook heren op het podium. Geen burlesque, maar manlesque of boylesque. Lesgever Sven (39) houdt het op het eerste. “Boylesque zijn burlesque bewegingen door mannen. Bij manlesque gaan we echt op zoek naar die mannelijkheid en gaan we die anders bekijken”. Sven’s alter ego, Jack Lumber, heeft dus geen waaier of tepelkwastjes bij de hand, maar een pak, een das of een houthakkershemd. Voor Nerdlesque pakken de heren uit met supermanshirts, schilden, Hulkgroene verf en héél veel podiumuitstraling.

Geen macho, wel man

“De manlesque-lessen ontstonden toen er voor een act een man nodig was, waar ik toen aan heb meegedaan. Ik bedacht me toen dat er nog niet zo veel plaatsen waren waar je ook als man terecht kon”, legt Sven uit. “We zijn van start gegaan met drie heren, en dat aantal groeit gestaag”. Dat komt niet uit de lucht vallen: Sven heeft ook heel wat jaren street- en hiphop op zijn conto staan.

Volledig scherm Manlesque: Jack Lumber © rv

Wie gaat er zoal op manlesque-cursus? “Iedereen die zich bij het binnenkomen van de les als man identificeert, of dat stuk van zichzelf wil laten zien, mag meedoen. Je moet natuurlijk wel wat open-minded zijn, en je moet dus op een andere manier naar je mannelijkheid durven kijken”. Soms is dat heel letterlijk. “Body-positiviteit is heel belangrijk, dus soms ga ik met mijn mannen voor de spiegel staan en kijken we naar één stukje dat goed zit. Voor machocultuur is geen plaats, respect komt eerst. Zeker in de les moet je je veilig voelen”. Na enkele jaren is er nu ook een act.

Het resultaat laat zich meten in decibels. Zit het FACTS-publiek in eerste instantie nog lichtelijk beduusd en verlegen naar de troupe sensuele superhelden te kijken, dan gaat een paar seconden later het dak er zowat af. Kers op de taart van de eerste volwaardige FACTS-editie na corona, volgens ons lopen die burlesque- en manlesque-lessen heel snel vol.

Burlesque volgen bij Sinner’s Dollhouse? Meer info op de website en Instagrampagina (@sinnersdollhouse). Voor specifiekere info kan je ook terecht op de Facebookpagina’s van Lilith D’Licious en Jack Lumber.

Hoe ziet het eruit? Kijk hier naar een trailertje van de show in Comic Sans in 2019.