Nee, Rammstein treedt niet op in de Ghelamco Arena: vals evenement doet de ronde op Facebook

Een opvallend evenement doet momenteel de ronde op Facebook: zo zou niemand minder dan Rammstein in februari 2024 naar de Ghelamco-arena in Gent trekken. Jammer genoeg voor de 2.500 geïnteresseerden is daar niets van aan.