Nederlandse verdachte (25) blijft maand langer in de cel wegens schuldig verzuim nadat Hakim (53) in het water werd gegooid en verdronk

Schuldig verzuim

Eén dag na de dood van Hakim wordt een eerste verdachte gearresteerd, een 25-jarige Nederlander. Twee dagen na het drama biedt de tweede verdachte, de 23-jarige R., zich vrijwillig aan bij de lokale politie. Beide heren zijn afkomstig uit Goes, een stad in de Nederlandse provincie Zeeland. De 25-jarige verdachte werd afgelopen week uitgeleverd aan ons land en meteen verhoord door de federale politie. Donderdagochtend verscheen hij voor de onderzoeksrechter. “Hij werd verdacht van doodslag en schuldig verzuim, maar enkel die laatste tenlastelegging bleef overeind na het zien van de camerabeelden”, zegt zijn advocaat Jonathan Bogaerts. Daar staat een celstraf tot één jaar op. “Het is voor ons belangrijk dat de tenlastelegging doodslag teniet is gedaan.” Hakim werd dus door de 23-jarige verdachte in het water gegooid. Die laatste verblijft nog in Nederland, want hij verzette zich tegen zijn overlevering.