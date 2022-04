Nederlandse regering verkent Gent, maar krijgt eigen Willem-I niet te zien

Premier Alexander De Croo en minister-president Mark Rutte die elkaar ontmoeten in Gent, onder toeziend oog van burgemeester Mathias De Clercq, dat hadden we nog niet eerder gezien. De ‘Thalassa-top’ was geen plezierreisje voor de Nederlanders. Ze ontmoetten hun collega’s van de Belgische regering voor een bilateraal overleg. Aanvankelijk was er geen ‘sightseeing’ voorzien, vandaag werd beslist toch een korte stadswandeling te maken. Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose nam de ministers mee op sleeptouw, al was dat maar voor heel even. Het ging van de Vismijn over de Groentemarkt richting Graslei, de Sint-Michielsbrug op, en dan de parking binnen. Het hart van de stad, dat wel, maar pakweg het standbeeld van de Nederlandse Koning Willem I aan de Reep kregen ze dus niet te zien.