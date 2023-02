Nederlandse koerier moet niet naar de gevangenis na 17-tal drugstransporten

1.856 klachten ontvangen, maar toch besparin­gen bij ombuds­dienst van stad Gent: “Zware ingreep voor ons kleine team”

1.856 klachten, dat is het bilan van de Gentse ombudsdienst in 2022. Dat maakte de instantie van de stad zelf bekend in een lijvig jaarrapport van maar liefst 54 pagina’s lang. Wat blijkt? Vooral over de mobiliteit in Gent kwamen de meeste oproepen binnen. “In de eerste maanden van 2022 werden we overstelpt met vragen”, schrijft Helena Nachtergaele. Ook voor de besparingen op haar eigen dienst is de ombudsvrouw niet blind.