Nederlandse chauffeur en passagier wisselen van plaats na politiecontrole, maar blijken beiden onder invloed van alcohol en drugs te zijn

Drugs in het verkeer

Zondagochtend werd er dan weer gecontroleerd op overdreven snelheid in de Godshuizenlaan en de Franklin Rooseveltlaan, beiden een zone 50. In de Godshuizenlaan werden 185 voertuigen gecontroleerd en bleek 11 procent. “Eén chauffeur komt in aanmerking voor de intrekking van het rijbewijs, hij werd geflitst met een snelheid van 91 kilometer per uur. In de Franklin Rooseveltlaan reed 6 procent te snel.

Vallende fietser

Toen de politie tijdens de controle een voertuig met Nederlandse nummerplaat in de verboden rijrichting zag rijden, werd het voertuig staande gehouden. “De chauffeur bleek onder invloed van alcohol en drugs te rijden. Ook de twee passagiers waren onder invloed. Niemand kon dus op dat moment de rit verderzetten", aldus de Gentse politie. Na afloop van de controle ging de politieploeg over tot mobiel toezicht en merkten ze het Nederlandse voertuig opnieuw op in het verkeer. “Eén van de passagiers had beslist dat hij best in staat was te rijden. De politie onderwierp hem aan een alcohol- en drugstest en ook hij testte positief op beide. Bovendien kon deze chauffeur geen rijbewijs voorleggen. Het voertuig werd voor de duur van het rijverbod van 12 uur geïmmobiliseerd.”