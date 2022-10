Nationale Noedeldag: hier eet je de beste noedels in Gent

GentJe weet het of je weet het niet, maar 6 oktober is Nationale Noedeldag. Een dag waarop landen hun noedels in de kijker mogen zetten, maar ook het perfecte moment om de beste noedelbars van Gent op te sommen.

Ramen

Japanse ramen – noedels in een zoute bouillon – zijn al enkele jaren populair in Gent, maar Ramen was de hype al lang voor. In de noedelbar in Oudburg vind je elke maand nieuwe gerechten en drankjes, telkens aangepast aan het seizoen. Elke vrijdagavond kan je hier terecht voor een izakaya-avond, een afterwork met eten en drank. Het menu bestaat dan uit kleinere gerechtjes en een bijzondere selectie sake.

Noedelbar Ramen, Oudburg 51.

Volledig scherm Noedelbar Ramen. © TVPG

Seli’s Noodlebar

Voor Chinese noedels en dim sum moet je in Seli’s Noodlebar zijn in de Limburgstraat. Heb je grote honger? Dan kan je starten met Chinese tapas zoals loempia’s, currykoekjes en krabpoten. Erna kan je smullen van handgemaakte dim sums en noedelsoepen (of gebakken rijst) met gebraden eend, rundsblokjes, groenten, scampi, gepaneerde kip, spek en ander lekkers.

Limburgstraat 28, 9000 Gent.

Volledig scherm Seli’s Noodlebar © rv

Umamido

Voor of na een bezoek aan de Minardschouwburg kan je smullen bij Umamido, waar ze Japanse ramen met een lokale twist serveren. Zo komt het vlees van boeren uit de Vlaamse Ardennen. Doordat de bouillon acht uur op het vuur staat, krijg je een ware smaakbom voor je neus. ‘Traag gegaard, snel geserveerd’, dat is het motto van Umamido. Daarbovenop kan je hier ook buns en Japanse ravioli krijgen.

Umamido, Walpoortstraat 38.

Volledig scherm Umamido. © rv

The Noodles

Nog meer Chinese noedels vind je in de Kortrijksepoortstraat bij The Noodles. Met kruiden en bloem die rechtstreeks uit China komen. Zowel de bouillon als de noedels worden volledig huisgemaakt. Zo zit er in de olie 20 tot 25 specerijen. Een paar druppels is genoeg voor een smaakexplosie in je mond.

Kortrijksepoortstraat 148, 9000 Gent.

Volledig scherm The Noodles. © Jill Dhondt

Golden Gai

De hipste ramenbar van Gent, dat is ongetwijfeld Golden Gai, vernoemd naar een cafédistrict in Tokio. Alles is er huisbereid, van de noedels tot de limonade, en dat smaak je. Naast een zestal soorten ramen vind je hier ook verrassende voorgerechtjes, zoals ceviche en teriyaki kippenboutjes, en originele desserts, zoals matcha cheesecake en miso brownie. Wie grote fan is van de buitenlucht kan haar drankje of hapje ook vooraan op het terras nemen.

Golden Gai, Dampoortstraat 11.

Volledig scherm Golden Gai ramen. © rv

Miss Yu

Nog meer handgemaakte Japanse ramen vind je bij Miss Yu in de Nederkouter. Hoe pikant je jouw noedelsoep met kip, rund of spek wilt, dat bepaal je zelf. Goed om te weten: op de kaart staan heel wat vegetarische ramen. Nog opvallend zijn de bentoboxen, de typische Japanse lunchboxen.

Nederkouter 37, 9000 Gent.

Volledig scherm Miss Yu ramen © rv

Zuru Zuru Ramen

Chef Nick van Zuru Zuru Ramen leerde de knepen van het vak van Japanse grootmeesters in Yokohama. Hij keerde terug met originele recepten, gericht op kwaliteit en authenticiteit. Op het menu staan een vijftal ramen en enkele smaakmakende voorgerechtjes zoals krokante dumplings en een gegrild varkenslapje. Veganisten kunnen hier zeker ook hun gading vinden.

Zuru Zuru Ramen, Kortrijksesteenweg 110.

Volledig scherm Chef Nick ging bij Japanse grootmeesters in de leer om authentieke ramen te leren maken. © rv

Pho Saigon

Tot slot: Pho Saigon in de Donkersteeg. Hier kan je verschillende soorten noedels bestellen – rijst, ei en Udon – met balletjes, kip, tofu, geroosterd speenvarken, geroosterde eend, dumplings, kip, zeevruchten en ander lekkers. Het enige nadeel: er staat zoveel op de kaart dat er goed uitziet, dat kiezen niet gemakkelijk is.

Donkersteeg 5, 9000 Gent.

Volledig scherm Pho Saigon © rv

