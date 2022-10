“Nathalie, schatteke, we gaan je voor altijd missen”, familie en vrienden houden wake op plek waar lerares Nathalie (44) het leven liet

Op dinsdag 24 augustus was Nathalie Lacave (44) op weg naar school om het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Via de stadsring zou ze de Bataviabrug oversteken om zo verder richting het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg te rijden. Tijdens het oversteken aan het Stapelplein werd ze echter gegrepen door een vrachtwagenchauffeur die een epileptische aanval kreeg en daardoor ongewild zijn bocht miste. Nathalie maakte geen schijn van kans, ze overleed ter plekke.

Quote Mijn dochters passeren hier nog dagelijks, het is hun enige weg naar school, terwijl het een levensge­vaar­lijk punt is. Echtgenoot Tom

Om haar voor altijd te gedenken, plaatste de Gentse Fietsersbond een spookfiets aan het plein. Op zaterdag hielden ze op dezelfde plek een wake in aanwezigheid van Nathalie haar man, haar kinderen, vrienden, collega’s, leerlingen en enkele Gentse politici. Samen legden ze bloemen neer aan de witte fiets en hielden ze een minuut stilte. “Laat Nathalie nog lang in jullie gedachten verder leven”, sprak echtgenoot Tom. “Koester de mooie momenten. Nathalie, schatteke, we gaan je voor altijd missen. Rust in vrede.”

Volledig scherm Wake voor overleden lerares Nathalie op plek waar ze stierf. © Jill Dhondt

Te veel spookfietsen

Tom ijverde bovenal voor een snelle, doeltreffende aanpak van de plek waar zijn vrouw het leven liet. “Mijn dochters passeren hier nog dagelijks, het is hun enige weg naar school, terwijl het een levensgevaarlijk punt is. Vandaar mijn oproep naar de politiek toe: als Gent een fietsstad wil zijn, dan is er nog werk aan de winkel.” Dat benadrukte ook Jan Goddemaer van de Gentse Fietsersbond tijdens de wake. “Er komen nog te veel fietsers om in het verkeer. De vele spookfietsen zijn daar het spijtige bewijs van.”

De Gentse Fietsersbond spreekt zich al langer uit over het veiliger maken van (onder andere) de stadsring. “Dat is een ononderbroken colonne auto’s”, zei Goddemaer. “Als zwakke weggebruiker moet je maar aan de overkant zien te geraken. Wij vragen al langer om op dit punt verkeerslichten te plaatsen zodat de fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Hadden die hier al eerder gestaan, dan was Nathalie hier waarschijnlijk nog geweest.”

Wachten op verandering

Over enkele jaren moet het Stapelplein verkeersluw worden, wanneer de stadsring verplaatst wordt naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan. In afwachting werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan een tijdelijke herinrichting van het Stapelplein. Op vraag van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) na een vraag van partijgenote Stephanie D’Hose. “Het is goed dat de stad en minister Peeters hun verantwoordelijkheid nemen om tussentijdse maatregelen te voorzien, zodat iedereen zich veilig door Gent kan bewegen”, aldus D’Hose. “Het is een opsteker voor iedereen die in de buurt van het Stapelplein komt dat er een definitief einde komt aan deze onveilige situatie.”

Al is het nog wachten tot volgend jaar op de tijdelijke herinrichting. “Ze zouden de oversteekplaats verleggen, wat een halfslachtige oplossing is”, volgens Goddemaer van de Fietsersbond. “Wij willen een honderd procent veilige oversteekplaats. Voor Nathalie is het helaas te laat, maar er zullen nog accidenten volgen als er geen doeltreffende maatregelen genomen worden. Wij ijveren voor een duidelijkere signalisatie, verhoogde en gescheiden fietspaden langs de stadsring en een noodbrug van de Bataviabrug naar de parking van het Stapelplein.”

