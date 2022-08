Naim (32) opent bubbelthee-bar in Gent: “Razend populair in grote steden”

GentIn grote steden zoals Dublin en Parijs zie je overal bubbelthee, maar in Gent was er tot nu maar één bar waar je het populaire drankje kon krijgen. Naim Din (32) brengt daar verandering in: op de Brabantdam heeft hij pas Yibei Tea geopend. Je kan er klassieke bubbelthee krijgen, maar ook op basis van Gentse koffie en kaastaartsmaak.

Nog nooit van bubbelthee gehoord? Dan heb je onder een steen geleefd de afgelopen jaren. Of je zit niet op sociale media, dat kan ook. In grote steden zie je de drankjes - herkenbaar aan de bolletjes - overal. Zeker de klassieker: melkthee met donkerpaarse tapioca parels die je opzuigt met een breed rietje. “Die kan je hier ook krijgen bij ons, maar we verkopen ook varianten”, zegt Naim van de nieuwe bubbelthee-bar Yibei Tea in de Brabantdam.

Daar kan je naast bubbelthee op basis van melkthee, ook kiezen voor koffie, ijsthee, chocolademelk, matchamelk, roomkaas of limonade als basis. Aangevuld met siroop van hazelnoot, gezouten karamel, vanille en ander lekkers. “Voor de koffie en de thee werken we samen met de Gentse Koffiebranderij De Draak”, glundert Naim. “Wie gewoon zin heeft in een koffie, kan hier dus ook terecht.” Voor de bubbels kan je voor de klassieke tapioca parels gaan, maar er zijn ook acht soorten bubbels die ploppen in je mond, onder andere met de smaak van perzik, aardbei en passievrucht.

Volledig scherm Bubbelthee van Yibei Tea in Gent. © Jill Dhondt

In de winter kan je voor warme bubbelthee gaan, in de zomer voor frisse, of omgekeerd want klant is hier koning. Ook voor kindjes zijn er speciale smaken in de aanbieding. “Onze kinderen zijn al jaren zot van bubbelthee. In grote steden in het buitenland is dat enorm populair, maar in Gent had je tot nu toe maar één plek waar ze dat verkopen. Daarom ben ik een tweede begonnen, en dat slaat meteen aan. Mensen komen en gaan.”

Wat deze bar anders maakt? “Het persoonlijk contact”, glundert Naim. “In de andere bubbelthee-bar in Gent bestel je via een scherm, wij pijlen graag naar je persoonlijke smaak. Zeker als het de eerste keer is dat je bubbelthee proeft. In de Indonesische bars doen ze dat ook zo. Ik heb daar heel wat inspiratie opgedaan. Bubbelthee komt oorspronkelijk uit Taiwan, maar daar kon je nog niet binnen door covid. Onze bubbelthee is wel minder zoet dan daar, maar daarom niet minder verslavend.” Wie voor 15 augustus passeert, krijgt 20 procent korting.

Yibei Tea, Brabantdam 24, 9000 Gent. Elke dag open van 10 tot 20 uur. Op zondag van 11 tot 19 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.