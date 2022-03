Naïeve fietsendief bekent voor correctionele rechter per ongeluk dat hij ook in zwart bijklust: “U bedriegt de maatschappij dus op verschillende manieren?”

Gent Nu ook geen wegwerpbor­den meer op de Gentse Feesten: “Alleen nog herbruikba­re borden of papieren servetten”

Een beker pasta of een bakje friet? Niet meer op de Gentse Feesten. Want vanaf dit jaar zijn ‘wegwerpverpakkingen’ verboden voor eetkramen in de Feestenzone. Er komt een ‘testzone’ waar met herbruikbare borden zal worden gewerkt, wie buiten die zone staat, moet zich behelpen met papieren servetten of ‘eetbare recipiënten’. Eten we voortaan pasta uit een bananenblad?

