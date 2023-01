Nagelnieuwe vleugel voor basisschooltje aan gesloopte Bernadettewoningen: “Wordt de spil van de nieuwe wijk”

Gent Geen sneeuw in Gent, enkel dun laagje rijm. Bijzonder: op één plek lag er wél wat sneeuw

Jammer voor de liefhebbers, meevaller voor het verkeer. Gent bleef vandaag gespaard van een sneeuwlaag. Waar het in andere provincies wel idyllisch wit lag vanmorgen, bleef het in Gent beperkt tot wat verloren sneeuwvlokken in bermen of grasvelden. Behalve dan... op het voetbalpleintje in het Groene Valleipark.

9:50