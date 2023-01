Nagelnieuw postsorteercentrum PostNL in Evergem is goed voor 300 banen

“We kondigen met trots de bouw van dit tweede Belgische hoogtechnologische sorteer- en distributiecentrum aan,” zegt Rudy Van Rillaer, Managing Director PostNL in België. “Hiermee geven we verder invulling aan onze ambitie om lokaal verder te groeien, niet alleen in capaciteit, maar ook in kwaliteit. We verstevigen zo onze positie in de markt en blijven op die manier dé e-commercepartner in de Benelux.”

Van de band naar de camionette

In totaal zal het centrum 115.000 pakjes kunnen verwerken, dat moet ervoor zorgen dat PostNL vlotter pakjes op tijd kan bezorgen. Er draaien steeds twee processen tegelijk. Dankzij een eerste sorteerproces geraken de pakjes van bij de webwinkels tot in de juiste bezorgregio. Bij een tweede proces rollen de pakjes recht van op de sorteerband in de camionettes.

PostNL plant het distributiecentrum eind 2023 in gebruik te nemen, net op tijd voor de eindejaarsperiode, de drukste periode van het jaar voor alle e-commerce spelers. In eerste instantie zullen er dagelijks tot 175 camionettes geladen worden en zijn er 120 voltijdse PostNL-medewerkers aan de slag om het operationele proces in goede banen te leiden. In totaal werken 1.000 medewerkers bij PostNL in België, er zijn ook 1.200 bezorgers aan de slag via 220 ondernemers.

Volledig scherm Het postsorteercentrum in Willebroek, er komt een vergelijkbaar centrum in Evergem © David Legreve

Weerts

PostNL werkt voor dit project samen met Weerts Logistics Parks, deel van Weerts Group. “Als familiebedrijf hanteren wij een langetermijnvisie op waardecreatie in een breder maatschappelijk perspectief,” vertelt Pascal Weerts, CEO Weerts Group. “We zijn fier om onze bijdrage te kunnen leveren aan dit project van PostNL met hoge toegevoegde waarde inzake het scheppen van werkgelegenheid en economische ontwikkeling in het Vlaams Gewest.”

PostNL heeft 28 soortgelijke sorteer- en distributiecentra in de ganse Benelux. Vanuit de zeven Belgische depots en het andere hoogtechnologische sorteercentrum in Willebroek vertrekken er op een gemiddelde dag 1.200 bezorgers om alle pakjes snel en gemakkelijk tot bij de mensen te brengen in alle hoeken van het land.

